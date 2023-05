Ein Eiscafé im Denkmalschutzobjekt: Was nach einem ausgefallenen Vorhaben klingt, wird in Aschersleben Realität. Welche Pläne der Gastro-Chef hat.

Dolce Vita in alter Apotheke: Am Ascherslebener Markt zieht ein Eiscafé ein

Paolo Alves eröffnet ein Eiscafé in der ehemaligen Krügerschen Apotheke am Ascherslebener Markt.

Aschersleben/MZ - Es ist noch gar nicht so lange her, da wurden in der Krügerschen Apotheke am Hennebrunnen Hustensaft, Zäpfchen und Co. über die Verkaufstheke gereicht. Doch schon ganz bald werden dort Schokoladeneis und Kaffee verkauft. Denn demnächst – vermutlich im Juni oder Juli – öffnet in der ehemaligen Krügerschen Apotheke das Eiscafé Gelato Mio.