Cochstedt/MZ - Ob Tag der Inklusion (Fußball ohne Grenzen) in seinem Heimatverein SV Cochstedt 1930, Vorbereitung der Landesmeisterschaft für Mannschaften aus Werkstätten für behinderte Menschen am kommenden Mittwoch in Thale oder demnächst die Special Olympic World Games in Berlin: Markus Stein ist auf vielen Fußballplätzen zu Hause. Als Abteilungsleiter Fußball des SV Cochstedt sowieso. Und als Inklusionsbeauftragter des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA), das Ehrenamt hat er seit Oktober 2022 inne, erst recht. Der 27-jährige gebürtige Cochstedter, er wohnt und arbeitet seit einiger Zeit in Magdeburg, weiß, wie es ist, mit einem Handicap zu leben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.