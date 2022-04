Ina Karras-Steinkamp: Wenn das eigene Kind schwer krank ist

Aschersleben/MZ - Wenn Ina Karras-Steinkamp von ihren Kindern spricht, funkeln ihre Augen. Dass sie stolz auf ihren Sohn und ihre Tochter ist, daraus macht sie kein Geheimnis. „Die Große studiert in Tübingen, sie will Lehrerin werden“, erzählt die Ascherslebenerin. „Unser Friedrich vermisst seine Schwester. Sie haben ein gutes Verhältnis.“ Friedrich ist 14 Jahre alt und ein gewitzter junger Mann, der es gern auch mal gemütlich mag. „Auf dem Sofa liegen und sinnieren oder ausschlafen – das findet er gut“, sagt Ina Karras-Steinkamp lachend.

Ihr Friedrich ist schwer krank. Als er wenige Wochen alt ist, stellt der Kinderarzt fest, dass etwas in der Entwicklung nicht stimmt. Ein späterer Gentest bringt Klarheit: Neurofibromatose. Das ist eine seltene genetische Erkrankung, die sich vor allem durch das Auftreten von gutartigen und bösartigen Tumoren an der Haut und dem Nervensystem auszeichnet. „Ich habe das damals gegoogelt. Das hätte ich nicht tun dürfen, da stehen ja nur Horrorgeschichten“, erinnert sich Ina Karras-Steinkamp. Die Ärzte erklären ihr und ihrem Mann, dass viele Betroffene kaum gesundheitliche Probleme haben und nur milde und beherrschbare Symptome. Doch es kommt anders. „Bei Friedrich haben wir im Krippenalter Veränderungen bemerkt. Er entwickelte sich nicht so wie die anderen, hing oft hinterher. Aber er war ein kommunikatives und lustiges Kind.“

Die Hoffnung auf einen milden Verlauf der Neurofibromatose bestätigt sich bei Friedrich nicht. „Bei ihm kommen alle Symptome zusammen. Ein Verlauf der Krankheit wie bei ihm ist selten.“ Friedrich hat Tumore an den Sehnerven, mit sechs Jahren macht er eine Chemotherapie. „Die haben wir dann abgebrochen, weil in seinem Kopf ein überhöhter Druck festgestellt wurde, der auch den Hörsinn negativ beeinflusst hat.“

Damals hat Friedrich noch eine Sehkraft von einem Prozent. „Das klingt wenig, aber mit einer übergroßen Lupe konnte er Bücher ansehen.“ Als Friedrich in der fünften Klasse ist, klagt er über starke Kopfschmerzen. Die Ärzte stellen starken Hirndruck fest und entdecken einen apfelsinengroßen Tumor im Kopf. In einer Not-Operation entfernen sie den Tumor, der zum Glück gutartig ist. „Von da an war auch das letzte bisschen Sehkraft verschwunden“, erinnert sie sich. „Für mich war die Vorstellung, dass Friedrich irgendwann erblindet, immer ganz schlimm. Aber die Vorstellung vom Glücklichsein hat sich verschoben. Hauptsache er lebt, ist glücklich und lacht. Und er lacht jeden Tag.“

Friedrich geht heute in die Kastanienschule, hat Freunde, einen Integrationshelfer, mit dem er sich blendend versteht und nimmt am Konfirmandenkurs teil. Zuhause kann er mit Unterstützung laufen, draußen sitzt er im Rollstuhl. „Unser Netzwerk ist groß, wir haben Freunde und unseren Glauben. Das stimmt uns hoffnungsvoll.“