In Westdorf gibt es jetzt einen Förderverein für die Nachwuchsabteilungen der Ortsfeuerwehr

Der Kauf von Helm-Anstecklampen ist ein erstes Projekt des Fördervereins. Katrin Appenrodt und Marcus Brune schauen sich ein bereits vorhandenes Exemplar an.

Westdorf/MZ - Für die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Westdorf ist es so etwas wie ein vorfristiges Weihnachtsgeschenk. Kürzlich haben Eltern, deren Kinder und Jugendliche sich in den Nachwuchsabteilungen der Ortswehr engagieren, einen Feuerwehr-Förderverein gegründet. „Darüber gesprochen haben wir schon oft, jetzt ist der Förderverein Wirklichkeit“, freut sich Ortswehrleiter Marcus Brune. Im August, während eines Zeltlagers mit 30 Mädchen und Jungen, sei die Idee konkret geworden. Während eines Frühstücks mit den Eltern. Danach habe man noch einmal in kleiner Runde zusammengesessen und die Gründung eines Fördervereins vorbereitet.