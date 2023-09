Viel los war am Wochenende auf dem Sportplatz in Schadeleben beim Fest der Vereine. Warum man sich alljährlich gemeinsam präsentiert.

In Schadeleben wird das Miteinander der Vereine großgeschrieben

Schadeleben/MZ - „Das Miteinander ist das Beste, was uns passieren kann“, ist sich Rainer Blumhoff sicher. Der stellvertretende Vorsitzende der Schützengesellschaft 1855 hat am Sonnabendnachmittag gerade eine kleine Verschnaufpause beim Fest der Vereine in Schadeleben.