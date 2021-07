In Neu Königsaue wird das Dorfgemeinschaftshaus modernisiert

Neu Königsaue/MZ - Mit Schubkarren werden große weiße Deckenplatten aus dem Dorfgemeinschaftshaus in Neu Königsaue herausgekarrt, zwei Kinder kommen auch mit einzelnen Platten aus der Tür und werfen sie in den Container. Eigentlich sind es durchaus angenehme Vormittagstemperaturen, doch nicht nur Patrick Haft läuft der Schweiß in Strömen. Auf den Leitern unter der Decke ist es nicht so kühl wie draußen.

Deckenplatten werden aus der Unterkonstruktion der Decke des Dorfgemeinschaftshauses herausgenommen, an Helfer nach unten gereicht und in die Schubkarren gelegt. Alles läuft Hand in Hand beim Arbeitseinsatz des Schützenvereins und der Freiwilligen Feuerwehr Neu Königsaue.

Ralf Klar, seit Montag exakt 20 Jahre , packt ebenso mit an. Der Ascherslebener Stadtrat hat in diesem Jahr allen zehn Ortschaften je 10.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Neu Königsauer möchten ihr schon etwas in die Jahre gekommenes Dorfgemeinschaftshaus verschönern.

„Wir wollen das Parkett abschleifen lassen, malerisch alles instand setzen und eine neue Decke“, berichtet Klar. „Da reichen 10.000 Euro nicht“, waren sie sich im Klaren. Deshalb ist Eigeninitiative gefragt. Nach 20 Jahren im Amt als Ortschef brauchte es nicht viel Überredungskünste, um Schützen und Feuerwehrkameraden für den Arbeitseinsatz zu motivieren. Schließlich machen sie jedes Jahr vor dem Schützenfest auch beim Dorfverschönerungstag mit.

Nun wurden zunächst Stühle und Tische in das Schützen- und Feuerwehrhaus getragen. Die nach 25 Jahren verdreckten und feuchten Deckenplatten, die Leuchten und Gardinen werden abgenommen und die Räume gefegt, schildert der Ortsbürgermeister. Am Montag wolle bereits eine Malerfirma das von unten sichtbare Gerüst für die Deckenplattenaufhängung mit frischer Farbe versehen.

Für Dienstag haben sich die Parkettschleifer angekündigt, berichtet Klar. Anschließend kommen die Maler, um die Wände zu streichen. „Dann wollen wir in 14 Tagen oder drei Wochen die neue Decke reinhängen“, kündigt Ralf Klar an. Bevor Stühle und Tische wieder rein können, wird der Parkettschleifer noch einmal kommen, um das Parkett wieder zu versiegeln. „Jetzt reichen die 10.000 Euro“, bekennt Ralf Klar stolz.

„Ich kann mich auf die Leute verlassen“, hebt er hervor. Rund 20 Helfer sind beim ersten Einsatz von Feuerwehr und Schützenverein dabei. „Das ist normal. Hier wird Gemeinschaft großgeschrieben“, sagt Patrick Haft. Jeder helfe eben jedem in Neu Königsaue. Judith Hoffmann ist eine von zwei Feuerwehrfrauen, die mit anpacken. „So wie jeder andere“, meint sie. Das sei eben selbstverständlich meint die zweite Helferin.

Das Schützenfest haben die 34 Neu-Königsauer Schützen leider bereits zum zweiten Mal in Folge absagen müssen. „Aber wenn alles gut geht, dann machen wir eine Einweihungsfeier“, stellt Ralf Klar seinen nur 307 Einwohnern in Aussicht. Der Ortschaftsrat habe sich nämlich vor ein paar Tagen für ein Fest für die Bürger ausgesprochen.