In Neu Königsaue war endlich wieder Heimatfest-Zeit

Neu Königsaue/MZ - Nach der Corona-Zwangspause hatten der Schützenverein, die Ortsfeuerwehr und viele engagierte Helfer in diesem Jahr wieder ihr Heimatfest organisiert. Und so hatten die 297 Einwohner des Ortes wieder Gelegenheit, sich auf dem Festplatz zu treffen und zu feiern. Wie Ortsbürgermeister Ralf Klar berichtete, war der Auftakt am Freitag etwas verhalten besucht worden. Er war aber optimistisch, dass die Neu Königsauer am Samstag und Sonntag zahlreich erscheinen würden.

