weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Nachhaltiges Bauen: In Gatersleben entsteht ein energieeffizienter Wohnpark: Die ersten Mieter ziehen bald ein

Nachhaltiges Bauen In Gatersleben entsteht ein energieeffizienter Wohnpark: Die ersten Mieter ziehen bald ein

Am Heckenteich in Gatersleben: Wo früher ein Seniorenheim geplant war, entstehen jetzt 40 moderne Wohnungen. Die ersten sind bereits vergeben und im Januar bezugsfertig, andere sind noch frei.

Von Katrin Wurm 01.11.2025, 10:00
Jens Traunsberger errichtet einen energieeffizienten Wohnpark in Gatersleben. Die ersten Wohnungen sind bald bezugsfertig.
Jens Traunsberger errichtet einen energieeffizienten Wohnpark in Gatersleben. Die ersten Wohnungen sind bald bezugsfertig. (Foto: Frank Gehrmann)

Gatersleben/MZ - In einer der neuen Wohnungen am Heckenteich in Gatersleben riecht es nach frischer Farbe. Handwerker streichen die Wände, montieren Steckdosen und hängen Türen ein. Die ersten Wohnungen sind demnächst bezugsbereit – im Januar ziehen voraussichtlich die ersten Mieter ein und beleben damit den neuen Wohnpark in Gatersleben.