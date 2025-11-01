Am Heckenteich in Gatersleben: Wo früher ein Seniorenheim geplant war, entstehen jetzt 40 moderne Wohnungen. Die ersten sind bereits vergeben und im Januar bezugsfertig, andere sind noch frei.

In Gatersleben entsteht ein energieeffizienter Wohnpark: Die ersten Mieter ziehen bald ein

Jens Traunsberger errichtet einen energieeffizienten Wohnpark in Gatersleben. Die ersten Wohnungen sind bald bezugsfertig.

Gatersleben/MZ - In einer der neuen Wohnungen am Heckenteich in Gatersleben riecht es nach frischer Farbe. Handwerker streichen die Wände, montieren Steckdosen und hängen Türen ein. Die ersten Wohnungen sind demnächst bezugsbereit – im Januar ziehen voraussichtlich die ersten Mieter ein und beleben damit den neuen Wohnpark in Gatersleben.