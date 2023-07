In Drohndorfer Kita bauen Kinder Obst und Gemüse selbst an

Gurkenscheiben schneiden gehört nun zum Alltag in der Drohndorfer Kita.

Drohndorf/MZ - Gurken ernten und anschließend Gurkenscheiben schnippeln, das gehört seit ein paar Tagen zum Alltag in der Awo-Kindertagesstätte „Bienchen“ in Drohndorf. Seit einigen Jahren gibt es auf dem Gelände der Kita ein Hochbeet, auf dem Erdbeeren und Pfefferminze wachsen. In diesem Jahr sind zwei weitere Hochbeete und ein kleines Gewächshaus hinzugekommen. Sie sind Bestandteil des Projektes „Nutzgarten“.