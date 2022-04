In der Innenstadt von Aschersleben steht wieder ein Geschäft weniger leer

Mit „Hörfreude“ gibt es einen neuen Anbieter für Hörgeräte. Das Familienunternehmen aus Staßfurt betreibt sieben weitere Niederlassungen in Sachsen-Anhalt.

"Hörfreude" gibt es jetzt in Aschersleben in der Taubenstraße - die Innenstadt wird dadurch noch ein bisschen belebter.

Aschersleben/MZ - „Horch, was kommt denn da wohl rein?“ Diesen Spruch konnten die Ascherslebener unlängst an den Schaufenstern der Taubenstraße 14 lesen. Die Frage ist mittlerweile geklärt: Seit dem 10. Januar hat der Hörgeräteakustiker „Hörfreude“ seine neue Filiale in der Innenstadt eröffnet.