In der Alten Tischlerei in Aschersleben laufen die Fäden der Flüchtlingshilfe zusammen

Jörg Widder und Frank Fischer müssen in der Koordinierungsstelle in der Ascherslebener Heinrichstraße den Überblick behalten. Und das ist nicht immer einfach.

Am vergangenen Freitag haben ASB, DLRG und die Feuerwehr Bernburg 13 ukrainische Frauen und Kinder nach Aschersleben gebracht.

Aschersleben/MZ - Gegen 11 Uhr an diesem Montagvormittag hat Frank Fischer plötzlich zwei Telefone am Ohr: sein Diensthandy und das tragbare Festnetztelefon. Wenigstens eins der Geräte in der Heinrichstraße 4 scheint permanent zu klingeln.