In Aschersleben zogen etwa 600 Gegner der Beschränkungen durch die Innenstadt

Aschersleben/MZ - In Sachsen-Anhalt haben am Montagabend mehrere tausend Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstriert. Laut Innenministerium gab es am Montag mehr als 30 Demonstrationen im Land. In Aschersleben zogen etwa 600 Menschen vom Markt über die Breite Straße, die Heinrich- und Bahnhofstraße zunächst zum Johannisturm. Von dort aus ging es weiter über die Douglas-, Geschwister-Scholl-Straße bis zum Kreisverkehr Magdeburger Straße und schließlich in Richtung Hohe Straße zurück zum Markt. Auf den betroffenen Straßen kam der Verkehr für die Dauer des Durchzuges zum Stehen. An einigen Punkten stellten sich Polizeifahrzeuge dem Zug erfolglos in den Weg, an anderen sicherten die Beamten die Situation ab, indem sie kurzzeitig die Zufahrtsstraßen sperrten.

