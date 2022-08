In Aschersleben wird jetzt regelmäßig „getrödelt“

Seit Juni lädt Roland Brunner einmal im Monat zum Trödeln auf den Hof vor seiner Antik-Scheune ein. Was es dabei zu entdecken gibt und was er noch plant.

Seit drei Jahren betreibt Roland Brunner in der Armesündergasse seine Antikscheune.

Aschersleben/MZ - Ein handgeschriebenes Schild: Antik- und Trödelscheune geöffnet. Eine kleine Meldung in der Zeitung und ein Hinweis auf Facebook. Während in anderen Orten Flohmärkte groß plakatiert werden, versucht ein Antikhändler in Aschersleben die Tradition von Flohmärkten im kleinen Rahmen zu beleben. Die Menschen schlendern gern über solche Märkte und Roland Brunner hat den Trend erkannt. Seit Juni lädt er einmal im Monat zu einem Flohmarkt ein.