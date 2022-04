In Aschersleben geht der Wahlkampf in die heiße Phase

Wer wird am Ende in das Ascherslebener Rathaus einziehen? Die Kandidaten präsentieren sich am 28. April beim MZ-Wahlforum.

Aschersleben/MZ - Steffen Amme, Peter Breitwieser, Torsten Graßmann, Martin Lampadius und Carsten Reuß haben eine Gemeinsamkeit. Sie alle wollen neuer Oberbürgermeister in Aschersleben werden. Exakt 22.561 Wahlberechtigte sind aufgerufen, am 8. Mai über den neuen Chef im Rathaus zu entscheiden, denn Noch-Amtsinhaber Andreas Michelmann (Widab) tritt nach 28 Jahren nicht noch einmal an.

Zwei Wochen vor der Wahl geht der Kampf um den Platz im Rathaus nun in die entscheidende Phase. Die Kandidaten präsentieren sich an ihren Wahlkampfständen oder sind in der Stadt unterwegs, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Auch Stadtwahlleiter Ralf Schneider ist im OB-Wahl-Modus. Doch wer darf überhaupt seine Stimme abgeben? Er erklärt: „Wählen dürfen alle Einwohner, die Deutsche sind oder die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, das 16. Lebensjahr vollendet haben und am Wahlsonntag seit mindestens drei Monaten mit Hauptwohnsitz in Aschersleben wohnen.“

Es gibt 24 Wahllokale, davon elf in den Ortsteilen. Doch mit einem riesigen Ansturm in den Wahllokalen werde nicht gerechnet. „Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass immer mehr Wähler die Briefwahl nutzen“, bestätigt der Stadtwahlleiter. „Die Briefwahlunterlagen müssen in der Briefwahlstelle beantragt werden. Das kann mündlich im Rathaus oder schriftlich erfolgen. Außerdem können Wahlscheine und Briefwahlunterlagen per E-Mail beantragt werden. Dabei müssen Name, Vorname, Geburtsdatum und Wohnanschrift der Wahlberechtigten sowie die gegebenenfalls abweichende Anschrift, an die die Unterlagen versandt werden sollen, angegeben werden“, zählt Ralf Schneider auf.

In der Briefwahlausgabestelle im Rathaus kann ab Montag, 25. April, zu den Öffnungszeiten der Stadtverwaltung und am Freitag, 6. Mai, bis 18 Uhr, gewählt werden. „Der Wahlberechtigte kann die Unterlagen nachträglich bis spätestens 8. Mai, 15 Uhr, anfordern. Danach ist eine Beantragung ausgeschlossen.“

Wähler, die die Briefwahl nicht vor Ort im Rathaus ausüben wollen, müssen dafür sorgen, dass ihre Briefwahlunterlagen am Wahltag bis spätestens 18 Uhr bei der Stadt eingegangen sind. „Das heißt, sie sollten rechtzeitig abgesandt werden. Die Briefwähler können ihren Wahlbrief bis zum Wahltag um 18 Uhr auch in den Briefkasten in der Rathausgasse einwerfen.“

Am Donnerstag, 28. April, 18 Uhr, findet im großen Saal des Bestehornhauses das MZ-Wahlforum mit den Kandidaten statt. Sie können dabei sein und vor Ort Ihre Fragen stellen. Oder Sie senden uns vorab Ihre Fragen. Das ist per E-Mail unter [email protected], per Whatsapp unter 01522/3889561 und als private Nachricht über die Facebook-Seite der MZ Aschersleben möglich.

Das Forum gibt Ihnen als Wähler die Möglichkeit, sich einen Überblick über die Kandidaten zu verschaffen. Wer am 28. April nicht vor Ort dabei seien kann, kann das Wahlforum auch auf dem Youtube-Kanal „Mitteldeutsche Zeitung - TV“ verfolgen.

Wenn bei der Wahl keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht, kommt es am 22. Mai zu einer Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen.