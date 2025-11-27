Ein 27-jähriger Iraker ist wegen Straftaten in Aschersleben am Landgericht zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Bei einer Messerattacke gegen einen Afghanen sahen die Richter jedoch keinen vorsätzlichen Tötungsversuch.

In allen Punkten schuldig: Mann muss nach Straftaten in Aschersleben mehrere Jahre ins Gefängnis

Zu den angeklagten Taten zählte auch der Messerangriff auf einen jungen Afghanen in Aschersleben. Einen vorsätzlichen Tötungsversuch sahen die Richter hier jedoch nicht.

Aschersleben/Magdeburg/MZ - Gefährliche Körperverletzung, Vergewaltigung, Freiheitsberaubung in Tateinheit mit Sachbeschädigung, nochmals gefährliche Körperverletzung, die Bedrohung mit einem Verbrechen, die versuchte Nötigung und eine weitere Körperverletzung. Die Liste, der von einem 27-jährigen Iraker in Aschersleben begangenen Straftaten zwischen 15. Mai 2024 und 23. Februar 2025, weist einige Punkte auf.