Prozess am Magdeburger Landgericht In allen Punkten schuldig: Mann muss nach Straftaten in Aschersleben mehrere Jahre ins Gefängnis
Ein 27-jähriger Iraker ist wegen Straftaten in Aschersleben am Landgericht zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Bei einer Messerattacke gegen einen Afghanen sahen die Richter jedoch keinen vorsätzlichen Tötungsversuch.
27.11.2025, 08:30
Aschersleben/Magdeburg/MZ - Gefährliche Körperverletzung, Vergewaltigung, Freiheitsberaubung in Tateinheit mit Sachbeschädigung, nochmals gefährliche Körperverletzung, die Bedrohung mit einem Verbrechen, die versuchte Nötigung und eine weitere Körperverletzung. Die Liste, der von einem 27-jährigen Iraker in Aschersleben begangenen Straftaten zwischen 15. Mai 2024 und 23. Februar 2025, weist einige Punkte auf.