Impfzentrum in Staßfurt stellt im Dezember Betrieb vorläufig ein

Staßfurt/Aschersleben/MZ - Der Salzlandkreis wird im Dezember noch zweimal die Impfstelle in der Staßfurter Bodestraße öffnen – und danach aufgrund der Nachfrage den Betrieb vorläufig einstellen. Darüber informiert der zuständige Fachbereichsleiter Thomas Michling in einer Pressemitteilung. Das Gesundheitsministerium habe die Landkreise und kreisfreien Städte aufgrund der aktuellen Corona-Impfverordnung des Bundes dazu aufgefordert, in den nächsten Monaten den Betrieb der Impfstellen einzustellen, heißt es dort von Michling.