Schadeleben/MZ - Meist steckt sie zwischendrin, inmitten einer ganzen Truppe aus jungen Leuten und hat fast immer ein Lächeln im Gesicht. Ihre ehrenamtliche Arbeit als Betreuerin im Schadelebener Jugendklub scheint nämlich wie für sie gemacht. Dabei hatte Konstanze Großmann am Anfang einige Bedenken. „Ich hatte zuvor im Frauenkommunikationszentrum in Neu Königsaue gearbeitet und das Arbeitsamt sprach mich an, ob ich mir das in Schadeleben mit den jungen Leuten vorstellen könnte“, erzählt die Seniorin. „Ich habe zur Sicherheit gesagt: Ich probiere das erstmal aus“, meint Großmann weiter, die aber sofort Gefallen an dieser Arbeit fand.