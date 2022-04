Im Zentrum von Aschersleben wird eine weitere Baulücke geschlossen

Die AGW baut am Liebenwahnschen Plan. Derzeit läuft der Innenausbau. Im August sollen die Mieter einziehen können.

Aschersleben/MZ - Wo bis vor kurzem noch eine Abrisslücke klaffte, ist ein kleines, feines Gebäude gewachsen - zweigeschossig, mit schlichter, moderner Fassade, aber auffälligen orangefarbenen Fenstern. Das neue Gebäude am Liebenwahnschen Plan 11 ersetzt ein altes, marodes Haus, das die Aschersleber Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (AGW) 2019 abreißen musste. Das Gebäude hatte jahrzehntelang leer gestanden und war nicht mehr zu retten. Im Jahr darauf starteten die Sicherungsarbeiten am benachbarten Giebel, 2021 begannen die Bauleute mit dem Rohbau, der die Häuserzeile direkt an der Straßengabelung wieder schließt.