Im Testzentrum der Aschersleber Kaufmannsgilde wurde am Sonntag auch geimpft

Neben Corona-Tests wurde am Wochenende in der Breiten Straße auch gegen das Virus geimpft.

Aschersleben/MZ - Bei bestem Wetter zog es am Sonntag einige Ascherslebener in die Innenstadt. Wer wollte, hatte dort sogar die Möglichkeit, sich im Testzentrum der Aschersleber Kaufmannsgilde in der Breiten Straße durch den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Zwischen 15 und 18 Uhr konnte man sich eine der Spritzen verabreichen lassen.