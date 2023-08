Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Männergesangsvereine sind rar geworden, doch der Gesang von Männerchören erfreut nach wie vor viele Menschen. Frauen gibt es naturgemäß in solchen Chören nicht. Doch im Männergesangsverein Constantia, der am 27. Mai 1855 in Westdorf gegründet wurde, ist das anders. Hier gibt es Marina Röse, und die ist sogar die Chorleiterin. Seit 2020 hat sie den Taktstock in der Hand. Sie dirigiert die Männer und wer sie beim Konzert zum Heimatfest beobachtet hat und sie bei einem der Probenabende sieht, der ahnt, dass sie dabei auch „die Hosen an“ hat. Doch das stört die Herren nicht.