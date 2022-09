Im Grauen Hof in Aschersleben wird wieder getrommelt

Beim Ascherslebener Kunst- und Kulturverein findet am Wochenende das 28. Straßenmusik- und Trommlerfestival statt.

Aschersleben/MZ - Das 28. Straßenmusik- und Trommlerfestival findet am kommenden Wochenende im Grauen Hof in Aschersleben statt. Am Freitag, 2. September, ab 21 Uhr ist die lange Trommelnacht mit einem open end.

Am Sonnabend, dem 3. September, wird von 14 bis 18 Uhr im Straßenmusikcafé zu frisch gebackenen Kuchen und Kaffee eingeladen. Ab 20 Uhr geht es weiter mit der Trommelnacht. Bis 24 Uhr bietet die „Schwarze Küche“ warme Speisen an. Die Cocktailbar im Hof ist geöffnet.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.