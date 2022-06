Illegale Müllentsorgung bei Wilsleben: Gericht schmettert Einspruch ab

Im November 2021 hatten zwei Männer bei Wilsleben illegal Müll entsorgt. Gegen seinen Bußgeldbescheid in Höhe von 80 Euro hatte einer von beiden Einspruch eingelegt und stand nun vor dem Amtsgericht in Bernburg.

Wilsleben/MZ - Eigentlich hätte er nur 80 Euro Bußgeld wegen einer illegalen Abfallentsorgung in der Nähe von Wilsleben zahlen müssen. Nun aber stand ein 23-Jähriger im Einspruchsverfahren gegen seinen Bußgeldbescheid vor einer Richterin im Amtsgericht Bernburg. Und am Ende musste er nicht nur die 80 Euro, die als Bußgeld gegen ihn im Dezember 2021 verhängt wurden, zahlen, sondern auch noch Gerichtskosten und die Auslagen der Zeugen, informiert Christian Löffler, Sprecher des Landgerichtes in Magdeburg, auf MZ-Anfrage.