Mehr als 50 leere Weinflaschen sind in einem Straßengraben zwischen Aschersleben und Groß Schierstedt zu finden. Und auch an anderen Orten ist schon wieder illegal Müll entsorgt worden.

Aschersleben/MZ - Sie gehören eigentlich in den Altglascontainer, aber definitiv nicht in die Umwelt. Mehr als 50 leere Weinflaschen liegen im Graben zwischen Aschersleben und Groß Schierstedt weiträumig verteilt. Wer sie dort hingeworfen hat, ist noch unklar - und wird es vermutlich auch bleiben. „Im Idealfall werden die Täter auf frischer Tat ertappt“, sagt Marko Jeschor, Sprecher des Salzlandkreises. Doch so ein Zufall sei sehr selten, weiß er.