Idyllischer Saisonauftakt bei leichten Melodien

Aschersleben - Gleißende Sonnenstrahlen setzen den idyllischen Ascherslebener Museumshof in Szene, leckerer Kuchen auf den Tischen und vorn auf der Bühne entlocken Geiger Vivian Anastasiu und Lucia Keller am Klavier ihren Instrumenten leichte Melodien - das erste „Kaffee im Café“ seit langer Zeit. „In Cornwall treffen sich die G7, hier in Aschersleben die G3 - geimpft, getestet, genesen“, witzelt Matthias Poeschel, als er am Sonntagnachmittag gut gelaunt die Veranstaltung eröffnet. Für die Aschersleber Kulturanstalt (Aka), deren Leiter Poeschel ist, ist es der Start für den Kultursommer, in die Open-Air-Saison der Stadt.

„Wir sind total ausgebucht“

Und die Leute genießen es sichtlich. „Wir sind total ausgebucht“, freut sich Doris Goldberg vom Bestehornhaus über die 50 Gäste, denen sie gerade die Tische zuweist. „Ausgebucht? So sollte es sein“, findet der Aka-Leiter und sagt: „Endlich können wir wieder das tun, was wir am besten können: Veranstaltungen organisieren.“ Und es sei schön, dass sie den Künstlern nun wieder eine Bühne bieten können.

„Das ist ganz toll. Das ist etwas, worauf wir schon anderthalb Jahre gewartet haben“, gibt Vivian Anastasiu, Konzertmeister der Kammerphilharmonie Schönebeck, zu. Denn bisher gab es nur ab und an Auftritte, wie einen Live-Stream zum Frauentag. „Wir sind wirklich voller Freude“, sagt der Künstler und hat gemeinsam mit seiner Kollegin extra die leichte Muse mit nach Aschersleben gebracht.

„Serenaden, Tangos, Swing und Filmmusik“, zählt er auf und hofft, dass die Gäste Gefallen dran haben. Die erwarten übrigens auch einige Änderungen im Museumshof. So ist die Bühne jetzt überdacht und es gibt eine Versorgungshütte. Na, und das gute Wetter wurde natürlich auch extra bestellt. (mz)