Eine Mutter beschwert sich in den sozialen Medien über mangelnde Sauberkeit auf der Kinderstation des Ameos-Krankenhauses in Aschersleben. Was Ameos dazu sagt.

Aschersleben/MZ - „Und in solchen Räumlichkeiten sollen Patienten gesund werden?“, fragt eine Mutter in einem Post im sozialen Netzwerk Facebook. „Von Hygiene und Sterilität leider nichts zu sehen. Die Flecken auf dem Boden sind so klebrig, dass es einem die Schuhe auszieht!“, schreibt sie weiter und veröffentlicht dazu Bilder eines Patientenzimmers der Kinderstation des Ameos-Klinikums, das sie mit ihrem Kind belegt. Sie spricht von einer „Zumutung“ für sich und ihr Kind. Ihren Worten merkt man die Verärgerung an.