Nach Dessau und Bernburg kreiste am Freitag ein schwarzer Hubschrauber über Aschersleben. Was es mit dem Flug des Eurocopters auf sich hat.

Ein Eurocopter war am Freitagnachmittag einige Zeit über Aschersleben im Einsatz.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Ein schwarzer Hubschrauber kreiste am frühen Freitagnachmittag über Aschersleben. Der etwa 15-minütige Überflug hat am Boden für größeres Aufsehen gesorgt, zudem an den Kufen des Helikopters auch noch eine Zusatzvorrichtung angebracht war.