Hoymer Verein will Kindern schöne Adventszeit bereiten

Im Hoymer Gemeinschaftshaus KUF24 können Kinder in der Vorweihnachtszeit basteln und naschen.

In Hoym sollen auch Plätzchen gebacken werden.

Hoym/MZ - Die erste Kerze auf dem Adventskranz wurde am Wochenende angezündet. Nun hat die Adventszeit ganz offiziell begonnen. Deshalb will die Kulturgruppe des Hoymer Denkmalschutzvereins für alle Kinder des Ortes im Gemeinschaftshaus KUF24 einen besinnlichen Nachmittag gestalten: am Donnerstag, 1. Dezember, von 16 bis 18 Uhr.