Hoymer Jecken feiern mitten im Sommer

Der HCC verlegt den Fasching in die Open-Air-Saison - mit Cocktails, Spaß und Hawaiihemd. Denn was der Winter bringt, das bleibt offen.

Hoym/MZ - Orden, Kluft und Kappe und der Schlachtruf der Jecken dazu - all das darf es außerhalb der fünften Jahreszeit nicht geben. Eigentlich, meint René Herm, der Präsident der Hoymer Narren, die in anderthalb Wochen zum Sommerkarneval laden. „Der Bund deutscher Karnevalisten und der Landesverband haben das nämlich ein wenig aufgeweicht“, freut sich der Hoymer, dass es so wenigstens einen kleinen Ausgleich zu all den ausgefallenen Veranstaltungen der letzten beiden Corona-Jahre gibt.