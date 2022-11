Hoymer Denkmalschutzverein sammelt per Crowdfunding Geld für einen Basketballplatz

Erst im Sommer wurde in Zusammenarbeit vieler Vereine am Hoymer Gemeinschaftshaus ein Beachvolleyball-Platz geschaffen.

Hoym/MZ - Es ist noch gar nicht so lange her, als am Hoymer Gemeinschaftshaus KUF24 140 Tonnen Sand aufgeschüttet wurden, um vor allem für die Jugend des Ortes einen Beachvolleyballplatz zu erschaffen. Nun soll es sportlich weitergehen. „Wir wollen unseren Kindern und jungen Leuten im Ort ermöglichen, sich am KUF24 zum gemeinsamen Spielen und Toben zu treffen“, meint Dieter Kienast nämlich.