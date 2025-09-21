Bei einer Spendensammlung für den Hoymer Bürgerpark sind knapp 7.500 Euro zusammengekommen. Davon kann der Hoymat-Verein nun weitere Vorhaben beim Gestalten des Geländes stemmen.

Der Hoymat-Verein hat für den Hoymer Bürgerpark Beetpaten gesucht – und gefunden.

Hoym/MZ - Das Portal ist dicht, die Spendensammlung über die Crowdfunding-Plattform „99 Funken“ abgeschlossen. Zwar hat der Hoymat-Verein dort nur knapp die Hälfte des sogenannten Fundingziels erreicht, doch mit 4.945 Euro von 50 Unterstützern dennoch eine beachtliche Summe eingeworben. Zumal es weitere 2.526,60 Euro an Barspenden gibt und so insgesamt knapp 7.500 Euro zur Verfügung stehen, um die Gestaltung eines öffentlichen Bürgerparks in Hoym voranzubringen.