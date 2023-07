Aktion „Dein Baum für Hoym“ Hoymat-Verein ist wieder auf der Suche nach Baumspendern

In den vergangenen Jahren sind durch das Projekt „Dein Baum für Hoym“ bereits 45 Laub- und 18 Obstbäume in dem Seeland-Ort in den Boden gekommen. Nun sind neue Spender gefragt.