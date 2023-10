Familienleben in Sachsen-Anhalt Ziemlich beste Nachbarn: Wie in Hoym eine Familie über Generationen zusammenhält

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt beleuchten verschiedene Bereichen des täglichen Lebens. So gibt es im Seeland gute Noten für den Zusammenhalt. Eine ganz besondere Form davon ist in Hoym auf einem Mehrgenerationen-Hof zu erleben.