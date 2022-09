Hoym holt Silber beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“

Hoym/MZ - Große Freude in Hoym: Beim 11. Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ hat Hoym den Silber-Preis errungen und zusätzlich einen Sonderpreis für ein „beispielhaftes Vereinsnetzwerk“ eingeheimst. Auch Ranis, das sich gemeinsam mit Hoym im Kreiswettbewerb durchgesetzt hatte, fuhr mit Silber nach Hause. Die Auszeichnungsveranstaltung fand am Sonnabend im Elbauenpark in Magdeburg statt.

