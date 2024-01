Die am Dienstag mit viel Publikum eröffnete Ausstellung „Horizonte“ ist bis Ende März in der Bibliothek zu sehen.

Aschersleben/MZ - „Horizonte“. So ist eine neue Ausstellung in der Kreisbibliothek in Aschersleben überschrieben. Die Arbeiten an den Wänden und in einer Vitrine reichen von Zeichnungen über Drucke bis hin zu Graffiti und Leporellos.