Hoher Krankenstand in Aschersleben und im Seeland

An Schulen und in Betreuungseinrichtungen fehlen viele Kinder. Auch das Personal ist zunehmend betroffen und appelliert an die Eltern.

Aschersleben/Seeland/MZ - „Leider hat die Krankheitswelle nun auch in unserem Museum zugeschlagen“, so begründete eine E-Mail aus der Aschersleber Kulturanstalt (Aka) die Absage zweier Veranstaltungen an diesem Wochenende. Vor den Erwachsenen hat die Welle von Atemwegserkrankungen jedoch die Kinder getroffen. Eine Umfrage in den Kindertagesstätten und Schulen in Aschersleben und im Seeland macht das deutlich - wobei die Situation recht unterschiedlich beschrieben wird und reihenweise auch Ausfälle von Lehrern, Erziehern und technischen Mitarbeitern zu verzeichnen sind.