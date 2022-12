Nach dem verheerenden Hochwasser 1994 ist entlang der Wipper in Schutzmaßnahmen investiert worden. Die neue Brücke in Klein Schierstedt gehört dazu. Wann sie fertig ist.

Noch herrscht emsiges Treiben an der Baustelle in Klein Schierstedt. Im Frühjahr soll die neue Wipperbrücke spätestens fertig sein.

Klein Schierstedt/MZ - Noch schaufeln die Bagger an der Großbaustelle in Klein Schierstedt. Die neue Wipperbrücke wird gebaut. Mehr als ein Vierteljahrhundert nach dem großen Hochwasser 1994, das große Teile der Orte an der Wipper heimgesucht und große Schäden angerichtet hatte, wird damit eine weitere Schutzmaßnahme peu á peu fertiggestellt. Bereits 2019 wurde in der Ascherslebener Ortschaft der Hochwasserschutzdeich eingeweiht.