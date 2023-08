Für den Ascherslebener Tomatentag zieht die Gernröderin Bianca Klemm Jungpflanzen von 30 Sorten auf. Die können Besucher am 2. September in der Kleingartenanlage Froser Straße begutachten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/Gernrode/MZ - Stolz zeigt Bianca Klemm eine große Tomate. „Das Weiße Ochsenherz“, erklärt sie. Diese Fleischtomate gehört zu ihren Lieblingstomaten. In ihrem Garten hinter dem Einfamilienhaus in Gernrode hat sie mehrere Sorten Tomaten angebaut. Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Aber Bianca Klemm gehört zu den Unterstützern des alljährlichen Tomatentages in Aschersleben. In diesem Jahr hat sie eine besondere Aufgabe übernommen.