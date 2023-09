Das beliebte Spielgerät auf der Ascherslebener Herrenbreite ist in die Jahre gekommen und musste schon tageweise gesperrt werden. Jetzt bahnt sich eine Lösung an.

Das Spielgerät ist gleichzeitig ein Kunstobjekt, das an die Reisen von Adam Olearius erinnern soll.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Die „Karawanserei“ auf der Herrenbreite ist in die Jahre gekommen. Es vergeht kaum eine Woche ohne neue Schäden an dem originellen Spielgerät, das gleichzeitig ein Kunstobjekt ist. Die Schöpfung von Gisbert Baarmann erinnert an die Persienreisen des Universalgelehrten Adam Olearius und gehört nach Beobachtung von Lars Heidenreich von der Aschersleber Kulturanstalt (Aka) zu den „meistgenutzten Spielgeräten“ der Stadt.