Hier sind Teams von Kaufmannsgilde und ASB unterwegs

Montag, 10. Mai

Gatersleben, Bürgerhaus, 17 bis 19 Uhr, Rathmannsdorf, Am Quell, 7.30 bis 9 Uhr; Güsten, Thomas-Müntzer-Hof 3 und Edeka, 10 bis 14 Uhr; Hecklingen, Marktplatz neben dem NP-Markt, 15 bis 17 Uhr

Dienstag, 11. Mai

Staßfurt, Steinstraße 40, 9 bis 16 Uhr; Nachterstedt, Friedrich-Fleischhauer-Straße 34 (ASB Sozialstation), 8 bis 10 Uhr

Mittwoch, 12. Mai

Gatersleben, Bürgerhaus, 17 bis 19 Uhr; Frose, Anger, 8 bis 9 Uhr; Hoym, Schlossplatz 1, 10 bis 11 Uhr; Friedrichsaue, Chausseestraße, 12 bis 13 Uhr; Schadeleben, Bauernstraße, am Dorfgemeinschaftshaus, 14 bis 15 Uhr; Neundorf, vor der Turnhalle, 9 bis 10 Uhr; Rathmannsdorf, Am Quell, 10.45 bis 12 Uhr; Hohenerxleben, Am Dorfgemeinschaftshaus, 13 bis 14 Uhr; Förderstedt, Parkplatz an der Gemeinde, 15 bis 17 Uhr

Donnerstag, 13. Mai

Aschersleben, Zoo, 9 bis 17 Uhr; Nachterstedt, ASB Sozialstation, 10 bis 11 Uhr

Freitag, 14. Mai

Staßfurt, Steinstraße 40, 9 bis 12 Uhr; Hecklingen, Marktplatz neben dem NP-Markt, 13 bis 17 Uhr; Gatersleben, Bürgerhaus, 17 bis 19 Uhr (mz)