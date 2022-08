Heiterkeit beim Brunnenfest in Nachterstedt

Das ganze Wochenende hindurch wird gefeiert, und bei der Vorbereitung machen alle mit. Ein Besuch am Sonnabendnachmittag.

Nachterstedt/MZ - Darauf hat sich ganz Nachterstedt gefreut: nach zwei Jahren Pause wieder Vereins- und Brunnenfest. Und so ist der Platz rund um den geschmückten Brunnen am Sonnabendnachmittag gut besucht. „Endlich ist mal wieder was los“, sagt Steffi Schröter, die mit ihrer Enkelin Charlotte gekommen ist.