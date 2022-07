Heiko Grossmann und seinen Transporter kennt in Aschersleben (fast) jeder

Wie sich der Ascherslebener zum „Hansdampf in allen Gassen“ entwickelt hat.

Heiko Grossmann ist in ganz Aschersleben als Helfer bekannt.

Aschersleben/MZ - Wenn Heiko Grossmann mit seinem weißen Transporter durch die Stadt fährt, muss er ständig zum Grüßen die Hand heben. Fast jeder kennt den gebürtigen Ascherslebener, der sich durch Fleiß und Zuverlässigkeit einen Namen in der Stadt gemacht hat. Mit „Heikos Service“ ist er seit 2015 selbstständig und in Sachen Umzüge, Entrümpelungen, Haushaltsauflösungen und Hausmeisterservice aktiv. „Es gibt eigentlich nichts, was ich nicht mache“, sagt er selbstbewusst.