weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Handball-Regionalliga: HC Aschersleben reist nach Naumburg: Alligatoren müssen starke Defensive knacken

Handball-Regionalliga HC Aschersleben reist nach Naumburg: Alligatoren müssen starke Defensive knacken

Die Handballer des HC Aschersleben reisen am Sonnabend nach Naumburg, um im Regionalliga-Punktspiel den Drittliga-Absteiger HC Burgenland herauszufordern. Der Gegner hat eine starke Defensive.

Von Ingo Gutsche 14.11.2025, 15:30
Die Handballer vom HC Aschersleben, hier mit Kapitän Alexander Weber, sind am Sonnabend beim HC Burgenland gefordert.
Die Handballer vom HC Aschersleben, hier mit Kapitän Alexander Weber, sind am Sonnabend beim HC Burgenland gefordert. (Foto: Thomas Tobis/Archiv)

Aschersleben/MZ - Die Handballer vom HC Aschersleben sind am morgigen Sonnabend in Naumburg gefordert: Die Mannschaft von Trainer Martin Wartmann will sich beim Drittliga-Absteiger HC Burgenland so gut wie möglich verkaufen. Anwurf der Partie ist um 20 Uhr in der Sporthalle Euroville.