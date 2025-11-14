Handball-Regionalliga HC Aschersleben reist nach Naumburg: Alligatoren müssen starke Defensive knacken
Die Handballer des HC Aschersleben reisen am Sonnabend nach Naumburg, um im Regionalliga-Punktspiel den Drittliga-Absteiger HC Burgenland herauszufordern. Der Gegner hat eine starke Defensive.
14.11.2025, 15:30
Aschersleben/MZ - Die Handballer vom HC Aschersleben sind am morgigen Sonnabend in Naumburg gefordert: Die Mannschaft von Trainer Martin Wartmann will sich beim Drittliga-Absteiger HC Burgenland so gut wie möglich verkaufen. Anwurf der Partie ist um 20 Uhr in der Sporthalle Euroville.