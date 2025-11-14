Die Handballer des HC Aschersleben reisen am Sonnabend nach Naumburg, um im Regionalliga-Punktspiel den Drittliga-Absteiger HC Burgenland herauszufordern. Der Gegner hat eine starke Defensive.

Die Handballer vom HC Aschersleben, hier mit Kapitän Alexander Weber, sind am Sonnabend beim HC Burgenland gefordert.

Aschersleben/MZ - Die Handballer vom HC Aschersleben sind am morgigen Sonnabend in Naumburg gefordert: Die Mannschaft von Trainer Martin Wartmann will sich beim Drittliga-Absteiger HC Burgenland so gut wie möglich verkaufen. Anwurf der Partie ist um 20 Uhr in der Sporthalle Euroville.