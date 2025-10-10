Die Verwaltung legt den Haushaltsentwurf der Stadt Aschersleben für das kommende Jahr vor. Welche Vorhaben geplant sind und was mit den zwölf Millionen Euro aus dem Bundessondervermögen passieren soll.

Haushaltsentwurf für das kommende Jahr: Welche Projekte 2026 in Aschersleben angegangen werden sollen

Auch in den kommenden Jahren wird die Stadt Aschersleben ihren Haushalt nicht ausgleichen können.

Aschersleben/MZ - Es ist wie in jedem Herbst: Die Verwaltung legt den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr und das dazugehörige Konsolidierungskonzept vor. Und damit ein gewaltiges Zahlenwerk. 560 Seiten umfasst allein der Etat. Und in jedem Jahr ist es eine Herausforderung und ein wenig auch Kaffeesatzleserei, zu planen, wie sich Einnahmen und Ausgaben im nächsten Jahr entwickeln werden. „Kalkuliert, geschätzt, gehofft“, sagte Kämmerer Dirk Michelmann dann auch mit Blick auf die Zahlenkolonnen in der Sitzung des Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschusses. Der beschäftigte sich am Mittwochabend in einer ersten Lesung mit dem Entwurf.