Im Ascherslebener Zoo sind drei Schleiereulen geschlüpft, die in Niedersachsen ausgewildert werden sollen. Dabei wird besonders auf einen sanften Übergang in die Freiheit geachtet.

Aschersleben/MZ - Es ist ein Berg aus flauschigem Weiß, aus dem ein paar schwarze Knopfaugen schauen. Wie viele Schleiereulen-Küken es denn genau sind, lässt sich auf den ersten Blick gar nicht sagen. Doch Alexander Beck, Zooleiter in Aschersleben, weiß: Es sind drei, die in diesem Sommer in seiner Einrichtung das Licht der Welt erblickt haben. Das erste ist bereits am 5. Juli geschlüpft, die jetzt noch viel kleineren Geschwister kamen am 15. und 19. dazu. „Dadurch ist der Größenunterschied auch gewaltig.“