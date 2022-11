Händler auf Ascherslebener Wochenmarkt leiden unter finanzieller Mehrbelastung

Während andere Städte in Sachsen-Anhalt über einen Händlerrückgang klagen, ist der Wochenmarkt in Aschersleben noch gut besucht. Dennoch haben die Händler zunehmend Probleme.

Jeden Donnerstag füllt sich die Ascherslebener Innenstadt. Der Wochenmarkt ist beliebter Treffpunkt und wird von den Einwohnern nach wie vor gut besucht - auch wenn das Geld nicht mehr ganz so locker sitzt.

Aschersleben/MZ - Wenn in der Ascherslebener Innenstadt buntes Treiben herrscht, dann ist meist Donnerstag. Der Wochenmarkt zieht viele Leute aus den umliegenden Orten an und auch die Ascherslebener bemühen sich, wenigstens an diesem einen Tag vor die Tür zu kommen, um zu sehen und gesehen zu werden.