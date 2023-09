In der Oberliga sind die Alligatoren bei der Zweiten des GC Elbflorenz gefordert. Was der Trainer über den Gegner weiß.

Pit Seifert und Aschersleben sind Sonntag in Dreden gefordert.

Aschersleben/MZ - Wer am Sonntag, 17 Uhr, anfängt zu bohren, bekommt garantiert Ärger mit den Nachbarn. Es sei denn, er ist Handballtrainer und meint das im übertragenen Sinn: „Das wird ein verdammt dickes Brett, was wir da zu bohren haben“, sagt Martin Wartmann, Coach des HC Aschersleben. Und Sonntag, 17 Uhr, sei nicht nur fürs Bohren eine unchristliche Zeit, sondern auch für Handballspieler. So sie denn Amateure sind. Und das sind sie ja alle beim HC Aschersleben.