Die Männer vom HC Aschersleben treffen am Samstag im Ballhaus auf den Aufstiegskandidaten SV 04 Plauen-Oberlosa. Was diesen auszeichnet.

Aschersleben/MZ. - Den Ligaprimus Concordia Delitzsch hatten die Alligatoren schon zu Gast und trotzten ihm am 9. September beim 22:22 einen Punkt ab. Hätten die Ascherslebener Handballer damals nicht so viele Fehler gemacht und ihre Chancen halbwegs vernünftig verwertet, wäre ein Sieg herausgesprungen. Das ist Geschichte. An diesem Samstag kommt nun der SV 04 Plauen-Oberlosa, Krösus der Mitteldeutschen Oberliga, in die Einestadt.