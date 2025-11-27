Die Bundespolizei hat am Mittwoch in Könnern einen Mann festgenommen, gegen den ein Haftbefehl vom Ascherslebener Amtsgericht vorlag. Er ist in zahlreichen Straftaten verdächtig.

Der Mann wurde in Könnern festgenommen und der Landespolizei übergeben.

Könnern/Aschersleben/MZ - Die Bundespolizei hat am Mittwoch einen Mann aufgegriffen, der am Bahnhof Könnern unbefugt die Gleise überquerte. Bei der Kontrolle des 30-jährigen Deutschen wurde festgestellt, dass das Amtsgericht Aschersleben einen Haftbefehl gegen ihn veranlasst hatte.

Der Mann sei dringend einer Vielzahl an Straftaten verdächtig – unter anderem Hausfriedensbruch, Nötigung, Diebstahl, Bedrohung und Unterschlagung, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Eine Ordnungswidrig wegen des unbefugten Überquerens der Gleise kam hinzu.

