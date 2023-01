Astronomie Zuletzt von den Neandertalern gesehen: Seltener Komet 2023 über Aschersleben

Die Ascherslebener Sternfreunde wissen, was es 2023 am nächtlichen Sternhimmel zu sehen gibt. In ihrem astronomischen Ausblick auf 2023 weisen sie auf besondere Beobachtungsmöglichkeiten hin.