Grüne/SPD wollen mehr Blühwiesen in Aschersleben

Am Mittwoch wird über den Antrag im Stadtentwicklungsausschuss des Stadtrats beraten.

Aschersleben/MZ - Wenn sich der Stadtentwicklungsausschuss am Mittwoch zu seiner nächsten Sitzung trifft, steht unter anderem ein Antrag von Grüne/SPD auf der Agenda. Den Fraktionsmitgliedern ist eine insektenfreundliche Stadt wichtig. Deshalb möchten sie die Stadt beauftragen, ein Konzept zur Planung von Blühwiesen und Blühstreifen in der Stadt und in den Ortsteilen zu erarbeiten.

Zwar seien Initiativen einzelner Bürger, punktuelle Bemühungen des Bauwirtschaftshofes und in Kindertagesstätten zu begrüßen, dies sei jedoch nicht ausreichend. An Vorhaben für 2021 sei der Fraktion lediglich die Erhaltung der Fläche an der Pferde-Eine als kleine Blühwiese bekannt, die wiederum von Jungen und Mädchen der Kindertagesstätte „Storchennest“ betreut wird.

Inzwischen liegt auch ein Änderungsantrag des Oberbürgermeisters vor, der zur Debatte steht. Die Sitzung, die zum Teil als Videokonferenz abgehalten wird, findet um 17 Uhr im Rathaus Aschersleben am Markt statt.